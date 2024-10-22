Вівчаренко зробив пропозицію руки та серця кримській красуні — фото, відео

Костянтин Вівчаренко разом із своєю нареченою Альяною. Фото: instagram.com/a.shekerli

У київському "Динамо" на одного холостяка поменшає. Футболіст столичного клубу та молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко зробив пропозицію своїй дівчині.

Обраницею футболіста стала Альяна Шекерлі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що наречена футболіста є кримською татаркою, яка народилася та жила на півострові до 2021 року.

Вівчаренко зробив пропозицію красуні з Криму

Костянтин завжди був потайливим футболістом для ЗМІ та вболівальників. Але виявилося, що за цим ховалася романтична натура, адже він вирішив зробити пропозицію незвичайною.

При цьому через дуже насичений футбольний графік футболістові довелося вдатися до допомоги одного з агентств з організації свят.

Шекерлі після яскравого шоу погодилася вийти за Костянтина та залишила йому дуже чутливе повідомлення.

"Бути коханою і кохати. Вибирати тебе щодня, щомиті, тонути в твоїх найдобріших очах, прокидатися з твоїм голосом, бути під твоїм захистом і створювати з тобою найпрекрасніше...

З тобою я дізналася, що таке кохання! ти перетворив моє життя на свято! Дякую Всесвіту за тебе! Люблю!", — написала дівчина.

Костянтин та Альяна. Фото: instagram.com/a.shekerli

Зазначимо, що Вівчаренко 24 жовтня разом з "Динамо" зіграють матч третього туру Ліги Європи проти "Роми" Артема Довбика.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що донецький "Шахтар" замінить головного тренера Маріно Пушича.

Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після сварки.