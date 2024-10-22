Вивчаренко сделал предложение руки и сердца крымской красавице — фото, видео

Константин Вивчаренко вместе со своей невестой Альяной. Фото: instagram.com/a.shekerli

В киевском "Динамо" на одного холостяка станет меньше. Футболист столичного клуба и молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко сделал предложение своей девушке.

Избранницей футболиста стала Альяна Шекерли, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что невеста футболиста является крымской татаркой, которая родилась и жила на полуострове до 2021 года.

Вивчаренко сделал предложение красотке из Крыма

Константин всегда был скрытным футболистом для СМИ и болельщиков. Но оказалось, что за этим пряталась романтическая натура, ведь он решил сделать предложение необычным.

При этом из-за очень насыщенного футбольного графика футболисту пришлось прибегнуть к помощи одного из агентств по организации праздников.

Шекерли после яркого шоу согласилась выйти за Константина и оставила ему очень чувствительное сообщение.

"Быть любимой и любить. Выбирать тебя каждый день, каждую секунду, тонуть в твоих самых добрых глазах, просыпаться с твоим голосом, быть под твоей защитой и создавать с тобой самое прекрасное...

С тобой я узнала, что такое любовь! ты превратил мою жизнь в праздник! Благодарю Вселенную за тебя! Люблю!", — написала девушка.

Константин и Альяна. Фото: instagram.com/a.shekerli

Отметим, что Вивчаренко 24 октября вместе с "Динамо" сыграют матч третьего тура Лиги Европы против "Ромы" Артема Довбика.

Напомним, ранее стало известно, что донецкий "Шахтер" заменит главного тренера Марино Пушича.

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев впервые встретились после ссоры.