Горячая жена тренера Динамо Валерия Гусева снялась в пикантной рекламе

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Жена тренера киевского "Динамо" и бывшего игрока клуба и сборной Украины Олега Гусева продолжает шокировать своими публикациями. Девушка работает моделью и иногда участвует в откровенных фотосессиях.

Видео с одной "горячей" фотосессии Валерия Гусева опубликовала в Instagram.

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Гусева является популярной моделью, которая в привлечении подписчиков надеется не только на футбольных фанатов мужа. Сейчас у Валерии 142 тысячи подписчиков.

У тренера "Динамо" "горячая" жена

В одном из последних видео Валерия рекламировала тоник. Девушка была в откровенном платье с очень глубоким декольте и разрезом на платье. Поэтому желающие могли лицезреть все достоинства красивой женщины.

Отметим, что Гусев с "Динамо" 24 октября сыграют в Лиге чемпионов против итальянской "Ромы" Артема Довбика.

Напомним, самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире вскоре будет уволен с занимаемой должности.

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