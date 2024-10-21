Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гаряча дружина тренера Динамо знялася у відвертій рекламі — відео arrow

Гаряча дружина тренера Динамо знялася у відвертій рекламі — відео

21 жовтня 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гаряча дружина тренера Динамо Валерія Гусєва знялася у пікантній рекламі
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина тренера київського "Динамо" та колишнього гравця клубу та збірної України Олега Гусєва продовжує шокувати своїми публікаціями. Дівчина працює моделлю та іноді бере участь у відвертих фотосесіях.

Відео з однієї "гарячої" фотосесії Валерія Гусєва опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Гусєва є популярною моделлю, яка у залученні фоловерів сподівається не лише на футбольних фанатів чоловіка. Нині Валерія має 142 тисячі підписників.

У тренера "Динамо" "гаряча" дружина

В одному із останніх відео Валерія рекламувала тонік. Дівчина була у відвертій сукні з дуже глибоким декольте та розрізом на сукню. Тому бажаючі могли бачити всі переваги прекрасної дами.

Зазначимо, що Гусєв з "Динамо" 24 жовтня зіграють у Лізі чемпіонів проти італійської "Роми" Артема Довбика.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваний футбольний тренер у світі незабаром буде звільнений з посади.

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх знялася для глянсового журналу.

Валерія Гусєва Динамо футбол дружини футболістів Олег Гусєв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Юрист відповів, чи можуть ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних

07:01 ПриватБанк списав у клієнтки соцвиплати — на чию сторону став суд

06:50 Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні

06:50 Інше визначення "ухилянтів" — військова висловилася щодо тих, хто уникає служби

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:34 План перемоги України — це радше список бажань, — Гарі Табах

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Ексклюзив

06:28 Перші на штурми — останні на обміни, — історії полонених ЗСУ, що крають серце

06:11 Гарбузова кава на сніданок — секрет міцного імунітета восени

06:10 Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року

07:30 Юрист відповів, чи можуть ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних

07:01 ПриватБанк списав у клієнтки соцвиплати — на чию сторону став суд

06:50 Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні

06:50 Інше визначення "ухилянтів" — військова висловилася щодо тих, хто уникає служби

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:34 План перемоги України — це радше список бажань, — Гарі Табах

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Ексклюзив

06:28 Перші на штурми — останні на обміни, — історії полонених ЗСУ, що крають серце

06:11 Гарбузова кава на сніданок — секрет міцного імунітета восени

06:10 Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку