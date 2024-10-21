Гаряча дружина тренера Динамо Валерія Гусєва знялася у пікантній рекламі

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина тренера київського "Динамо" та колишнього гравця клубу та збірної України Олега Гусєва продовжує шокувати своїми публікаціями. Дівчина працює моделлю та іноді бере участь у відвертих фотосесіях.

Відео з однієї "гарячої" фотосесії Валерія Гусєва опублікувала у Instagram.

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Гусєва є популярною моделлю, яка у залученні фоловерів сподівається не лише на футбольних фанатів чоловіка. Нині Валерія має 142 тисячі підписників.

У тренера "Динамо" "гаряча" дружина

В одному із останніх відео Валерія рекламувала тонік. Дівчина була у відвертій сукні з дуже глибоким декольте та розрізом на сукню. Тому бажаючі могли бачити всі переваги прекрасної дами.

Зазначимо, що Гусєв з "Динамо" 24 жовтня зіграють у Лізі чемпіонів проти італійської "Роми" Артема Довбика.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваний футбольний тренер у світі незабаром буде звільнений з посади.

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