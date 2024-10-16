Дружина Олега Гусєва вразила відвертою фотосесією у Instagram

Дружина Гусєва з'явилася в соцмережах в пікантному образі — фото
Дружина тренера київського "Динамо" та колишнього гравця збірної України Олега Гусєва продовжує радувати свою публіку. Дівчина працює моделлю і тому має багато цікавих фотосесій, іноді відвертих.
Фото з чергової фотосесії Валерія Гусєва опублікувала у Instagram.
Цікаво, що Гусєва знімалася для багатьох глянцевих, топових видань. Тому популярність та любов 142 тисяч підписників у Instagram вона здобула не лише через чоловіка та його фанатську базу.
Яскрава дружина тренера "Динамо"
Вікторія опублікувала фотосесію, де вона постала у загадковому, але відвертому образі. Виріз у костюмі дівчини виділив її великий "бюст", який сподобався чоловікам.
На іншому фото дівчина продемонструвала свої стрункі ноги, над якими вона довго працює у спортзалі.
Зазначимо, що "Динамо" 19 жовтня повертається після міжнародної паузи та зіграє проти "Оболоні" в УПЛ. На 24 жовтня у киян заплановано гру Ліги Європи з "Ромою" Артема Довбика, а 27 жовтня кияни приймуть донецький "Шахтар".
Нагадаємо, раніше в звабливому образі постала зірка українського спорту Дар'я Білодід, яка раніше зустрічалася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим.
Також раніше у пікантному образі на публіці з'явилася дружина футболіста "Шахтаря".
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