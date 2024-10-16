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Дружина Гусєва з'явилася в соцмережах в пікантному образі — фото

16 жовтня 2024 07:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Олега Гусєва вразила відвертою фотосесією у Instagram
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина тренера київського "Динамо" та колишнього гравця збірної України Олега Гусєва продовжує радувати свою публіку. Дівчина працює моделлю і тому має багато цікавих фотосесій, іноді відвертих.

Фото з чергової фотосесії Валерія Гусєва опублікувала у Instagram.

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Цікаво, що Гусєва знімалася для багатьох глянцевих, топових видань. Тому популярність та любов 142 тисяч підписників у Instagram вона здобула не лише через чоловіка та його фанатську базу.

Валерія Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Яскрава дружина тренера "Динамо"

Вікторія опублікувала фотосесію, де вона постала у загадковому, але відвертому образі. Виріз у костюмі дівчини виділив її великий "бюст", який сподобався чоловікам.

Валерія Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

На іншому фото дівчина продемонструвала свої стрункі ноги, над якими вона довго працює у спортзалі.

Валерія Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Зазначимо, що "Динамо" 19 жовтня повертається після міжнародної паузи та зіграє проти "Оболоні" в УПЛ. На 24 жовтня у киян заплановано гру Ліги Європи з "Ромою" Артема Довбика, а 27 жовтня кияни приймуть донецький "Шахтар".

Нагадаємо, раніше в звабливому образі постала зірка українського спорту Дар'я Білодід, яка раніше зустрічалася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим.

Також раніше у пікантному образі на публіці з'явилася дружина футболіста "Шахтаря".

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08:12 У Львівській області сталася пожежа на території автобусного заводу — фото

08:02 На Волині судили працівника ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з обліку

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07:54 Дружина Гусєва з'явилася в соцмережах в пікантному образі — фото

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