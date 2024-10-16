Дружина Олега Гусєва вразила відвертою фотосесією у Instagram

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина тренера київського "Динамо" та колишнього гравця збірної України Олега Гусєва продовжує радувати свою публіку. Дівчина працює моделлю і тому має багато цікавих фотосесій, іноді відвертих.

Фото з чергової фотосесії Валерія Гусєва опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Цікаво, що Гусєва знімалася для багатьох глянцевих, топових видань. Тому популярність та любов 142 тисяч підписників у Instagram вона здобула не лише через чоловіка та його фанатську базу.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Яскрава дружина тренера "Динамо"

Вікторія опублікувала фотосесію, де вона постала у загадковому, але відвертому образі. Виріз у костюмі дівчини виділив її великий "бюст", який сподобався чоловікам.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

На іншому фото дівчина продемонструвала свої стрункі ноги, над якими вона довго працює у спортзалі.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Зазначимо, що "Динамо" 19 жовтня повертається після міжнародної паузи та зіграє проти "Оболоні" в УПЛ. На 24 жовтня у киян заплановано гру Ліги Європи з "Ромою" Артема Довбика, а 27 жовтня кияни приймуть донецький "Шахтар".

Нагадаємо, раніше в звабливому образі постала зірка українського спорту Дар'я Білодід, яка раніше зустрічалася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим.

Також раніше у пікантному образі на публіці з'явилася дружина футболіста "Шахтаря".