Дар'я Білодід показала фото зі святкування дня народження в Дубаї

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Олімпійська призерка Токіо-2020 в дзюдо Дар’я Білодід 10 жовтня відсвяткувала своє 24-річчя. Зробила це спортсменка в Дубаї.

Під час святкування красуня опублікувала кілька хороших фото в Instagram.

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Білодід активно веде свої соціальні мережі, де зібрала 490 тисяч підписників, частина з яких цінує її за спортивні досягнення, а частина за красу.

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід показала свою красу

Українська дзюдоїстка відсвяткувала свій день народження у закладі Cipriani в Дубаї. Білодід була в чарівному образі в костюмі з відкритим животом, який підкреслював її спортивну фігуру та гарні ноги.

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Попри популярність в соціальних мережах, Білодід наразі має проблеми в спортивній кар’єрі, оскільки з переходами у більш важку вагу, падають результати. На Олімпійських іграх в Парижі Дар’я не змогла зачепитися за медаль.

В особистому житті Дар’я приховує свого коханого від публіки. Однак, якщо вірити чуткам, її хлопцем є відомий київський забудовник Артур Мхітарян.

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