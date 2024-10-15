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Белодед показалась в обольстительном образе после своего дня рождения в Дубае — фото

15 октября 2024 07:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Дарья Белодед показала фото с празднования дня рождения в Дубае
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Олимпийская призерша Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед 10 октября отпраздновала свое 24-летие. Сделала это спортсменка в Дубае.

Во время празднования красавица опубликовала несколько ярких фото в Instagram.

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Белодед активно ведет свои социальные сети, где собрала 490 тысяч подписчиков, часть которых ценит ее за спортивные достижения, а часть за красоту.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед показала свою красоту

Украинская дзюдоистка отпраздновала свой день рождения в заведении Cipriani в Дубае. Белодед была в волшебном образе в костюме с открытым животом, подчеркивающим ее спортивную фигуру и красивые ноги.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Несмотря на популярность в социальных сетях, у Белодед сейчас проблемы в спортивной карьере, поскольку с переходами в более тяжелый вес, падают результаты. На Олимпийских играх в Париже Дарья не смогла зацепиться за медаль.

В личной жизни Дарья скрывает своего возлюбленного от публики. Однако, если верить слухам, ее парнем является известный киевский застройщик Артур Мхитарян.

Напомним, Юлия Левченко показала, за что ее называют одной из самых красивых украинских легкоатлеток.

Жена украинского футболиста Ефима Конопли показала себя в пикантном образе.

Дарья Белодед Дзюдо красота Сборная Украины по дзюдо жены футболистов

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