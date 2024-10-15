Дарья Белодед показала фото с празднования дня рождения в Дубае

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Олимпийская призерша Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед 10 октября отпраздновала свое 24-летие. Сделала это спортсменка в Дубае.

Во время празднования красавица опубликовала несколько ярких фото в Instagram.

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Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед показала свою красоту

Украинская дзюдоистка отпраздновала свой день рождения в заведении Cipriani в Дубае. Белодед была в волшебном образе в костюме с открытым животом, подчеркивающим ее спортивную фигуру и красивые ноги.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Несмотря на популярность в социальных сетях, у Белодед сейчас проблемы в спортивной карьере, поскольку с переходами в более тяжелый вес, падают результаты. На Олимпийских играх в Париже Дарья не смогла зацепиться за медаль.

В личной жизни Дарья скрывает своего возлюбленного от публики. Однако, если верить слухам, ее парнем является известный киевский застройщик Артур Мхитарян.

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