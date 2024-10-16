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Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

16 октября 2024 07:54
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Олега Гусева поразила откровенной фотосессией в Instagram
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена тренера киевского "Динамо" и бывшего игрока сборной Украины Олега Гусева продолжает радовать свою публику. Девушка работает моделью и поэтому у него много интересных фотосессий, иногда откровенных.

Фото с очередной фотосессии Валерия Гусева опубликовала в Instagram.

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Интересно, что Гусева снималась для многих топовых глянцевых изданий. Поэтому популярность и любовь 142 тысяч подписчиков в Instagram она получила не только из-за мужа и его фанатской базы.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Яркая жена тренера "Динамо"

Виктория опубликовала фотосессию, где она предстала в загадочном, но откровенном образе. Вырез в костюме девушки выделил ее большой бюст, которые нравится мужчинам.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

На другом фото девушка продемонстрировала свои стройные ноги, над которыми она долго трудится в спортзале.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Отметим, что "Динамо" 19 октября возвращается после международной паузы и сыграет против "Оболони" в УПЛ. На 24 октября у киевлян запланирована игра Лиги Европы с Ромой Артема Довбика, а 27 октября киевляне примут донецкий "Шахтер".

Напомним, ранее в обольстительном образе предстала звезда украинского спорта Дарья Белодед, которая ранее встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым.

Также ранее в пикантном образе на публике появилась жена футболиста "Шахтера".

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07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

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