Нереальная красотка стала невестой игрока Динамо — фото девушки

Альяна Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Левый защитник киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко решил связать себя узами брака. Поэтому сделал предложение своей девушке Альяне Шекерли.

Будущая жена Вивчаренко не просто красотка, но еще и крымская татарка, о чем говорит ее восточная внешность, передает портал Новини.LIVE.

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Альяна в отличие от многих других жен футболистов ведет себя скромно в плане пикантных фото в соцсетях. Возможно, поэтому у нее всего 1835 фолловеров.

Константин Вивчаренко и Альяна Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Нереальная красавица станет женой игрока "Динамо"

Будущая жена 22-летнего Вивчаренко родилась в Крыму, где прожила до 2021 года, а затем переехала в Киев. В соцсетях девушки ее публикации начинаются с периода жизни в Киеве.

Невеста помнит свои корни и поэтому чтит день памяти жертв геноцида крымских татар советским режимом.

Альяна Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Альяна Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Альяна Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

В текущем сезоне Вивчаренко сыграл в составе "Динамо" восемь матчей, где сделал одну результативную передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Напомним, ранее легенды киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев впервые встретились после скандала и помирились.

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