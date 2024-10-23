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Зинченко отдельно подошел к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом

23 октября 2024 13:17
Станислав Костюк - Редактор
Зинченко обратился к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом
Александр Зинченко возле трибуны. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Станислав Костюк - Редактор

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко несмотря на травму присутствовал на матче Лиги чемпионов с участием "Арсенала" и "Шахтера". После финального свистка футболист поблагодарил болельщиков.

Зинченко уделил большое внимание украинцам, которые поддерживали "Шахтер", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Зинченко не смог помочь "канонирам" в матче с донецким "Шахтером", но украинский футболист посетил игру и пообщался с подопечными Марино Пушича, а также с почетными гостями этого противостояния. После финального свистка защитник уделил отдельное внимание болельщикам. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко после игры. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что сделал Зинченко 

Защитник "Арсенала" поаплодировал поклонникам лондонской команды, после чего пошел к трибуне с болельщиками "Шахтера". Игрок обменялся репликами со зрителями, а также снял свою футболку и подарил ее маленькой девочке, которую родители взяли на матч. 

Болельщики отметили поведение Зинченко в социальных сетях и поблагодарили его за лояльность и человечность. "Зина просто умница, не ожидал такого", "Прекрасный поступок", "Я видела, как он отдал футболку ребенку", "Главное, чтобы ее потом не продали за большие деньги", "Зинченко умеет понравиться людям", — написали фаны в социальных сетях. 

Напомним, наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич оценил игру своей команды в матче с "Арсеналом". 

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Александр Зинченко футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Арсенал спорт

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