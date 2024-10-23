Зінченко звернувся до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом

Зінченко окремо підійшов до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом
Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко попри травму був присутній на матчі Ліги чемпіонів за участю "Арсеналу" та "Шахтаря". Після фінального свистка футболіст подякував уболівальникам.
Зінченко приділив велику увагу українцям, котрі підтримували "Шахтар", повідомляє портал Новини.LIVE.
Олександр Зінченко не зміг допомогти "канонірам" у матчі з донецьким "Шахтарем", але український футболіст відвідав гру та поспілкувався з підопічними Маріно Пушича, а також з почесними гостями цього протистояння. Після фінального свистка захисник приділив окрему увагу вболівальникам.
Що зробив Зінченко
Захисник "Арсеналу" поаплодував шанувальникам лондонської команди, після чого пішов до трибуни з уболівальниками "Шахтаря". Гравець обмінявся репліками з глядачами, а також зняв свою футболку та подарував її маленькій дівчинці, яку батьки взяли на матч.
Вболівальники відзначили поведінку Зінченка в соціальних мережах та подякували йому за лояльність та людяність. "Зіна просто розумниця, не чекав такого", "Прекрасний вчинок", "Я бачила, як він віддав футболку дитині", "Головне, щоб її потім не продали за великі гроші", "Зінченко вміє сподобатися людям", — написали фани у соціальних мереж.
Нагадаємо, наставник донецького "Шахтаря" Маріно Пушич оцінив гру своєї команди у матчі з "Арсеналом".
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