Магучих резко ответила на вопрос о мэре Днепра Филатове

Ярослава Магучих после завершения сезона. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская спортсменка Ярослава Магучих провела успешный сезон. Легкоатлетка установила новый мировой рекорд и стала Олимпийской чемпионкой.

Магучих с удовольствием делится впечатлениями от участия в международных турнирах, но есть вопрос, который она не хочет обсуждать, сообщает LB.ua.

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Ярослава Магучих превзошла достижение Стефки Костадиновой по прыжкам в высоту, который держался с 1987 года. Украинка на этапе "Бриллиантовой лиги" взяла высоту 2,09 м, и World Athletics официально ратифицировал это достижение. Однако не все соотечественники радуются рекорду легкоатлетки.

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: УНИАН

Отношения с Филатовым

Мэр Днепра — города, который представляет Ярослава Магучих, с иронией комментирует достижения спортсменки. Корни этого противостояния тянутся с 2022 года, когда легкоатлетка отказалась подписать письмо с просьбой вернуть украинское гражданство Геннадию Корбану. С тех пор у Магучих испортились отношения с Филатовым.

Ярослава Магучих на отдыхе. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Недавно спортсменку спросили, что как она относится к мэру Днепра. Магучих ответила, что не хочет говорить на эту тему. "Мне не интересен этот человек", — добавила Магучих.

Напомним, недавно олимпийская чемпионка приняла участие в самой необычной фотосессии в своей жизни.

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