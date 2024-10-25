Магучіх різко відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова

Ярослава Магучіх після завершення сезону. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська спортсменка Ярослава Магучіх провела успішний сезон. Легкоатлетка встановила новий світовий рекорд та стала Олімпійською чемпіонкою.

Магучіх із задоволенням ділиться враженнями від участі у міжнародних турнірах, але є питання, яке вона не хоче обговорювати, повідомляє LB.ua.

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Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: УНІАН

Відносини з Філатовим

Мер Дніпра — міста, яке представляє Ярослава Магучіх, з іронією коментує досягнення спортсменки. Коріння цього протистояння триває з 2022 року, коли легкоатлетка відмовилася підписати лист із проханням повернути українське громадянство Геннадію Корбану. З того часу у Магучіх зіпсувалися стосунки з Філатовим.

Ярослава Магучіх на відпочинку. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Нещодавно спортсменку запитали, що як вона ставиться до мера Дніпра. Магучіх відповіла, що не хоче говорити на цю тему. "Мені не цікава ця людина", — додала Магучіх.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка взяла участь у незвичайній фотосесії у своєму житті.

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