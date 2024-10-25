Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Магучіх відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова arrow

Магучіх відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова

25 жовтня 2024 16:23
Станіслав Костюк - Редактор
Магучіх різко відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова
Ярослава Магучіх після завершення сезону. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Станіслав Костюк - Редактор

Українська спортсменка Ярослава Магучіх провела успішний сезон. Легкоатлетка встановила новий світовий рекорд та стала Олімпійською чемпіонкою.

Магучіх із задоволенням ділиться враженнями від участі у міжнародних турнірах, але є питання, яке вона не хоче обговорювати, повідомляє LB.ua.

Читайте також:

Ярослава Магучіх перевершила досягнення Стефки Костадінової зі стрибків у висоту, який тримався з 1987 року. Українка на етапі "Діамантової ліги" взяла висоту 2,09 м, і World Athletics офіційно ратифікував це досягнення. Проте не всі співвітчизники радіють рекорду легкоатлетки.

Борис Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: УНІАН

Відносини з Філатовим

Мер Дніпра — міста, яке представляє Ярослава Магучіх, з іронією коментує досягнення спортсменки. Коріння цього протистояння триває з 2022 року, коли легкоатлетка відмовилася підписати лист із проханням повернути українське громадянство Геннадію Корбану. З того часу у Магучіх зіпсувалися стосунки з Філатовим.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх на відпочинку. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Нещодавно спортсменку запитали, що як вона ставиться до мера Дніпра. Магучіх відповіла, що не хоче говорити на цю тему. "Мені не цікава ця людина", — додала Магучіх.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка взяла участь у незвичайній фотосесії у своєму житті.

Голкіпер збірної України з футболу Анатолій Трубін опинився у списку гравців, за якими слідкує мюнхенська "Баварія".

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет привіз для своєї нареченої подарунок від лідера італійської "Роми".

Борис Філатов стрибки у висоту Дніпро спорт Ярослава Магучіх

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:38 Прокуратура Києва назвала кількість прокурорів з інвалідністю

16:22 Одещина має ключову роль у Плані перемоги, — Кіпер

16:21 Нові виплати ВПО — хто може отримати допомогу

15:56 Як бійці ЗСУ на Курщині писали радіодиктант — фото

15:42 Путін зможе долучитися до роботи Чорноморських коридорів — деталі

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

15:29 Гроші ЗСУ — Одеса виділила 144 млн грн фронтовим частинам

15:14 У Нідерландах назвали кількість солдатів КНДР на території РФ

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

16:38 Прокуратура Києва назвала кількість прокурорів з інвалідністю

16:22 Одещина має ключову роль у Плані перемоги, — Кіпер

16:21 Нові виплати ВПО — хто може отримати допомогу

15:56 Як бійці ЗСУ на Курщині писали радіодиктант — фото

15:42 Путін зможе долучитися до роботи Чорноморських коридорів — деталі

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

15:29 Гроші ЗСУ — Одеса виділила 144 млн грн фронтовим частинам

15:14 У Нідерландах назвали кількість солдатів КНДР на території РФ

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи