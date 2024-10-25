Магучіх різко відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова

Магучіх відповіла на запитання про мера Дніпра Філатова
Українська спортсменка Ярослава Магучіх провела успішний сезон. Легкоатлетка встановила новий світовий рекорд та стала Олімпійською чемпіонкою.
Магучіх із задоволенням ділиться враженнями від участі у міжнародних турнірах, але є питання, яке вона не хоче обговорювати, повідомляє LB.ua.
Ярослава Магучіх перевершила досягнення Стефки Костадінової зі стрибків у висоту, який тримався з 1987 року. Українка на етапі "Діамантової ліги" взяла висоту 2,09 м, і World Athletics офіційно ратифікував це досягнення. Проте не всі співвітчизники радіють рекорду легкоатлетки.
Відносини з Філатовим
Мер Дніпра — міста, яке представляє Ярослава Магучіх, з іронією коментує досягнення спортсменки. Коріння цього протистояння триває з 2022 року, коли легкоатлетка відмовилася підписати лист із проханням повернути українське громадянство Геннадію Корбану. З того часу у Магучіх зіпсувалися стосунки з Філатовим.
Нещодавно спортсменку запитали, що як вона ставиться до мера Дніпра. Магучіх відповіла, що не хоче говорити на цю тему. "Мені не цікава ця людина", — додала Магучіх.
Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка взяла участь у незвичайній фотосесії у своєму житті.
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