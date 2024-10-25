Нещерет попросив у Дібали подарунок для своєї нареченої

Руслан Нещерет у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У рамках третього туру Ліги Європи київське "Динамо" програло італійській "Ромі". Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет дебютував у євротурнірі цього сезону.

Нещерет пропустив гол із пенальті, але отримав подарунок від гравця "Роми", повідомляє Instagram-аккаунт нареченої воротаря Надії Петах.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський випустив в основному складі на матч із "Ромою" у Лізі Європи резервістів київської команди, які рідко отримують шанс вийти на поле "в старті". Серед цих гравців був і голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет.

Руслан Нещерет під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Подарунок для нареченої воротаря

Молодий голкіпер пропустив лише один гол у матчі з "Ромою". Єдиний м'яч у цьому поєдинку забив із пенальті Артем Довбик. Після фінального свистка Руслан Нещерет обмінявся футболками з одним із гравців римської команди. І це був не український форвард "вовків".

Надія Петах із футболкою "Роми". Фото: instagram.com/nadia_petah

Наступного дня після матчу наречена голкіпера Надія Петах продемонструвала фотографію, на якій тримає у руках футболку футболіста "Роми" та збірної України Пауло Дібали. Лідер "вовків" з'явився на полі на заміну і не відзначився результативними діями.

Руслан Нещерет та Надія Петах разом із 2020 року. У січні 2024 року футболіст зробив дівчині пропозицію.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може замінити зірку футболу в основі одного із найтитулованіших клубів світу.

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