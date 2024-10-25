Нещерет попросив у Дібали подарунок для своєї нареченої

Нещерет попросив гравця Роми про подарунок для своєї нареченої
У рамках третього туру Ліги Європи київське "Динамо" програло італійській "Ромі". Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет дебютував у євротурнірі цього сезону.
Нещерет пропустив гол із пенальті, але отримав подарунок від гравця "Роми", повідомляє Instagram-аккаунт нареченої воротаря Надії Петах.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський випустив в основному складі на матч із "Ромою" у Лізі Європи резервістів київської команди, які рідко отримують шанс вийти на поле "в старті". Серед цих гравців був і голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет.
Подарунок для нареченої воротаря
Молодий голкіпер пропустив лише один гол у матчі з "Ромою". Єдиний м'яч у цьому поєдинку забив із пенальті Артем Довбик. Після фінального свистка Руслан Нещерет обмінявся футболками з одним із гравців римської команди. І це був не український форвард "вовків".
Наступного дня після матчу наречена голкіпера Надія Петах продемонструвала фотографію, на якій тримає у руках футболку футболіста "Роми" та збірної України Пауло Дібали. Лідер "вовків" з'явився на полі на заміну і не відзначився результативними діями.
Руслан Нещерет та Надія Петах разом із 2020 року. У січні 2024 року футболіст зробив дівчині пропозицію.
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