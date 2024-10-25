Нещерет попросил у Дибалы подарок для своей невесты

Руслан Нещерет в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В рамках третьего тура Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло итальянской "Роме". Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет дебютировал в евротурнире в этом сезоне.

Нещерет пропустил гол с пенальти, но получил подарок от игрока "Ромы", сообщает Instagram-аккаунт невесты вратаря Надежды Петах.

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выпустил в основном составе на матч с "Ромой" в Лиге Европы резервистов киевской команды, которые редко получают шанс выйти на поле "в старте". Среди этих игроков оказался и голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет.

Руслан Нещерет во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Подарок для невесты вратаря

Молодой голкипер пропустил только один гол в матче с "Ромой". Единственный мяч в этом поединке забил с пенальти Артем Довбик. После финального свистка Руслан Нещерет обменялся футболками с одним из игроков римской команды. И это был не украинский форвард "волков".

Надежда Петах с футболкой "Ромы". Фото: instagram.com/nadia_petah

На следующий день после матча невеста голкипера Надежда Петах продемонстрировала фотографию, на которой держит в руках футболку футболиста "Ромы" и сборной Украины Пауло Дибалы. Лидер "волков" появился на поле на замену и не отметился результативными действиями.

Руслан Нещерет и Надежда Петах вместе с 2020 года. В январе 2024 года футболист сделал девушке предложение.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может заменить звезду футбола в основе одного из самых титулованных клубов мира.

А бывший форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри рассказал, кто действительно заслужил получить в этом году "Золотой мяч".