Стала відома зарплата Олександра Зінченка в лондонському Арсеналі

Названо зарплату Зінченка в Арсеналі
Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став у клубі гравцем ротації. При цьому у нього дуже велика зарплата.
Про зарплату Зінченка стало відомо з інформації таблоїду The Sun.
У Зінченка середня зарплата в "Арсеналі"
У Зінченка зарплатня 11-та у клубі — 150 тисяч фунтів у тиждень. Стільки ж отримує Бен Вайт.
Загалом найбільша зарплата в клубі у зіркового ветерана Рахіма Стерлінга — 325 тисяч в тиждень. Це дуже багато як для гравця, який виходить на заміну.
Друга зарплата в команду у Кая Хаверца — 280 тисяч фунтів в тиждень. За ними розмістився Габріель Жезус — 265 тисяч.
У конкурентів Зінченка на позиції Ріккардо Калафьорі та Кірана Тірні — по 120 тисяч, у Такехіро Томіясу — 100 тисяч, у Якуба Кивьора — 58 тысяч.
Найменщі зарплати в клубі у Нето (50 тисяч), Кивьора та Давида Райї (85 тысяч).
Нагадаємо, основний воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін перейде в Бундеслігу.
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