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Названо зарплату Зінченка в Арсеналі

26 жовтня 2024 14:42
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Стала відома зарплата Олександра Зінченка в лондонському Арсеналі
Олександр Зінченко. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став у клубі гравцем ротації. При цьому у нього дуже велика зарплата.

Про зарплату Зінченка стало відомо з інформації таблоїду The Sun.

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Зарплати в "Арсеналі". Фото: The Sun

У Зінченка середня зарплата в "Арсеналі"

У Зінченка зарплатня 11-та у клубі — 150 тисяч фунтів у тиждень. Стільки ж отримує Бен Вайт.

Загалом найбільша зарплата в клубі у зіркового ветерана Рахіма Стерлінга — 325 тисяч в тиждень. Це дуже багато як для гравця, який виходить на заміну.

Друга зарплата в команду у Кая Хаверца — 280 тисяч фунтів в тиждень. За ними розмістився Габріель Жезус — 265 тисяч.

У конкурентів Зінченка на позиції Ріккардо Калафьорі та Кірана Тірні — по 120 тисяч, у Такехіро Томіясу — 100 тисяч, у Якуба Кивьора — 58 тысяч.

Найменщі зарплати в клубі у Нето (50 тисяч), Кивьора та Давида Райї (85 тысяч).

Нагадаємо, основний воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін перейде в Бундеслігу.

Раніше Ярослава Магучіх висловилась щодо мера Дніпра Бориса Філатова.

Олександр Зінченко українські легіонери (футбол) футбол Арсенал Рахім Стерлінг

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