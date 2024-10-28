Олімпійська чемпіонка Олена Кравацька здивувала знімком у купальнику

Олімпійська чемпіонка з України показала своє пікантне фото
Українська шаблістка Олена Кравацька зі всієї жіночої команди, яка виграла золоті медалі на Олімпійських іграх у Парижі-2024, найбільше любить соціальні мережі. На відміну від решти дівчат вона не соромиться показувати себе в пікантному образі.
"Гаряча" спортсменка опублікувала нове пікантне фото у Instagram.
Незважаючи на статус олімпійської чемпіонки і свою зовнішність у Кравацької поки що лише 16,3 тисячі фоловерів у Instagram.
Кравацька знову вразила своїми формами
Олімпійська чемпіонка у соцмережах опублікувала пікантне фото у купальнику. Знімок дозволяє побачити, що спортсменка не набрала зайвих кілограмів після Парижа-2024 і тримає себе у чудовій формі.
Цікаво, що фото одеситка зробила під час відпочинку в одному із заміських комплексів на околиці Києва.
Зазначимо, що окрім золотої медалі у Парижі Краватська також вигравала срібну медаль на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016-му році. Тоді українка також здобула нагороду за командну шаблю.
Нагадаємо, уболівальники житомирського "Полісся" не розуміють рішень головного тренера Імада Ашура. Вони вважають його винуватцем втрати очок у двох останніх матчах.
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