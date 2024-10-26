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Скандал у Поліссі — вболівальники звернулися до Буткевича

26 жовтня 2024 15:11
Станіслав Костюк - Редактор
Вболівальники Полісся звернулися до президента клубу через Ашшуру
Богдан Михайличенко після матчу "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станіслав Костюк - Редактор

Житомирське "Полісся" не зуміло перемогти у матчі 11 туру УПЛ із "Колосом". Команді Імада Ашшура довелося відіграватись після того, як вона пропустила гол у першому таймі.

Вболівальників "Полісся" обурила гра команди, і вони висловили претензії на офіційному обліковому записі житомирського клубу в Instagram.

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У матчі 11 туру чемпіонату України з футболу "Полісся" прийняло "Колос". Гості повести у рахунку на 19 хвилині після того, як гол забив Владислав Велетень. Житомирська команда відігралася на 54 хвилині, коли гол забив Олексій Гуцуляк, який повернувся на поле після травми.

Полісся
Гравці "Полісся" святкують гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Вболівальники незадоволені результатом

"Полісся" пропустило можливість відірватися від донецького "Шахтаря" і закріпитися на третьому рядку в турнірній таблиці УПЛ. Це викликало гнів шанувальників клубу, які розкритикували головного тренера Імада Ашшура.

Геннадій Буткевич
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Вболівальники звинуватили наставника у відсутності тренерської думки в організації гри "Полісся". Шанувальники команди впевнені, що наставник не вміє реагувати на події, що відбуваються на полі. Шанувальники "Полісся" закликали президента клубу Геннадія Буткевича виправити ситуацію, поки команда не втратила шанси успішно провести нинішній сезон.

Свій наступний матч "Полісся" зіграє у середу, 10 жовтня, проти "Кривбасу".

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Полісся футбол спорт УПЛ Генадій Буткевич

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