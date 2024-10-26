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Йожеф Сабо дав прогноз на матч Динамо — Шахтар

26 жовтня 2024 14:12
Станіслав Костюк - Редактор
Сабо поділився сміливим прогнозом на матч Динамо — Шахтар
Микола Шапаренко та Георгій Судаков під час дербі. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив шанси "Динамо" та "Шахтаря" на перемогу в центральному матчі 11 туру чемпіонату України з футболу.

Експерт чекає на результативну гру від обох команд, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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У неділю, 27 жовтня, відбудеться центральний поєдинок 11-го туру української Прем'єр-ліги. Київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар", який відстає від столичної команди у турнірній таблиці на шість балів. Втім, і "біло-синім" потрібна перемога, щоб продовжувати конкурувати з "Поліссям" та "Олександрією", які впевнено розпочали нинішній сезон.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро у матчі з "Ромою". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Що Сабо чекає від дербі "Динамо" — "Шахтар"

Колишній наставник збірної України вважає склад "гірників" більш збалансованим. Бразильські легіонери "Шахтаря" збільшують атакувальну міць донецького колективу.

Георгій Судаков
Георгій Судаков бореться із захисниками "Аталанти". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

При цьому Сабо вважає, що кияни мають перевагу над суперником завдяки командній грі. Експерт високо цінує роботу Олександра Шовковського на посаді наставника "Динамо".

На думку Сабо, на вболівальників чекає результативний поєдинок, який може завершитися внічию. Колишній тренер не виключає, що команди заб'ють один одному по два голи.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати футболістом мюнхенської "Баварії".

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відповіла на запитання про те, як вона ставиться до мера Дніпра Бориса Філатова.

Динамо Йожеф Сабо футбол ФК Шахтар спорт УПЛ

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