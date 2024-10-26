Сабо поділився сміливим прогнозом на матч Динамо — Шахтар

Йожеф Сабо дав прогноз на матч Динамо — Шахтар
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив шанси "Динамо" та "Шахтаря" на перемогу в центральному матчі 11 туру чемпіонату України з футболу.
Експерт чекає на результативну гру від обох команд, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
У неділю, 27 жовтня, відбудеться центральний поєдинок 11-го туру української Прем'єр-ліги. Київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар", який відстає від столичної команди у турнірній таблиці на шість балів. Втім, і "біло-синім" потрібна перемога, щоб продовжувати конкурувати з "Поліссям" та "Олександрією", які впевнено розпочали нинішній сезон.
Що Сабо чекає від дербі "Динамо" — "Шахтар"
Колишній наставник збірної України вважає склад "гірників" більш збалансованим. Бразильські легіонери "Шахтаря" збільшують атакувальну міць донецького колективу.
При цьому Сабо вважає, що кияни мають перевагу над суперником завдяки командній грі. Експерт високо цінує роботу Олександра Шовковського на посаді наставника "Динамо".
На думку Сабо, на вболівальників чекає результативний поєдинок, який може завершитися внічию. Колишній тренер не виключає, що команди заб'ють один одному по два голи.
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