Сабо поделился смелым прогнозом на матч Динамо — Шахтер

Йожеф Сабо дал прогноз на матч Динамо — Шахтер
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" на победу в центральном матче 11 тура чемпионата Украины по футболу.
Эксперт ждет результативную игру от обеих команд, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
В воскресенье, 27 октября, пройдет центральный поединок 11 тура украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер", который отстает от столичной команды в турнирной таблице на шесть баллов. Впрочем, и "бело-синим" необходима победа, чтобы продолжать конкурировать с "Полесьем" и "Александрией", которые уверенно начали нынешний сезон.
Что Сабо ждет от дерби "Динамо" — "Шахтер"
Бывший наставник сборной Украины считает состав "горняков" более сбалансированным. Бразильские легионеры "Шахтера" увеличивают атакующую мощь донецкого коллектива.
При этом Сабо считает, что киевляне имеют преимущество над соперником благодаря командной игре. Эксперт высоко ценит работу Алексанра Шовковского на посту наставника "Динамо".
По мнению Сабо, болельщиков ждет результативный поединок, который может завершиться вничью. Бывший тренер не исключает, что команды забьют друг другу по два гола.
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