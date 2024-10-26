Сабо поделился смелым прогнозом на матч Динамо — Шахтер

Николай Шапаренко и Георгий Судаков во время дерби. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" на победу в центральном матче 11 тура чемпионата Украины по футболу.

Эксперт ждет результативную игру от обеих команд, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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В воскресенье, 27 октября, пройдет центральный поединок 11 тура украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер", который отстает от столичной команды в турнирной таблице на шесть баллов. Впрочем, и "бело-синим" необходима победа, чтобы продолжать конкурировать с "Полесьем" и "Александрией", которые уверенно начали нынешний сезон.

Эдуардо Герреро в матче с "Ромой". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Что Сабо ждет от дерби "Динамо" — "Шахтер"

Бывший наставник сборной Украины считает состав "горняков" более сбалансированным. Бразильские легионеры "Шахтера" увеличивают атакующую мощь донецкого коллектива.

Георгий Судаков борется с защитниками "Аталанты". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

При этом Сабо считает, что киевляне имеют преимущество над соперником благодаря командной игре. Эксперт высоко ценит работу Алексанра Шовковского на посту наставника "Динамо".

По мнению Сабо, болельщиков ждет результативный поединок, который может завершиться вничью. Бывший тренер не исключает, что команды забьют друг другу по два гола.

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