Болельщики Полесья обратились к президенту клуба из-за Ашшура

Богдан Михайличенко после матча "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Житомирское "Полесье" не сумело победить в матче 11 тура УПЛ с "Колосом". Команде Имада Ашшура пришлось отыгрываться после того, как она пропустила гол в первом тайме.

Болельщиков "Полесья" возмутила игра команды, и они высказали претензии на официальном аккаунте житомирского клуба в Instagram.

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В матче 11 тура чемпионата Украины по футболу "Полесье" приняло "Колос". Гости повести в счете на 19 минуте после того, как гол забил Владислав Велетень. Житомирская команда отыгралась на 54 минуте, когда гол забил вернувшийся на поле после травмы Алексей Гуцуляк.

Игроки "Полесья" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Болельщики недовольны результатом

"Полесье" упустило возможность оторваться от донецкого "Шахтера" и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ. Это вызвало гнев поклонников клуба, которые раскритиковали главного тренера Имада Ашшура.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Болельщики обвинили наставника в отсутствии тренерской мысль в организации игры "Полесья". Поклонники команды уверены, что наставник не умеет реагировать на события, которые происходят на поле. Поклонники "Полесья" призвали президента клуба Геннадия Буткевича исправить ситуацию, пока команде не потеряла шансы успешно провести нынешний сезон.

Свой следующий матч "Полесье" сыграет в среду, 10 октября, против "Кривбасса".

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