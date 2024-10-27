Колишня дружина Артема Кравця захопила фоловерів фотознімком у купальнику

Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Колишня дружина ексфутболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Кравця була однією з найкрасивіших дружин гравців, коли її чоловік грав. Але через роки вона не перестає бути менш привабливою.

В одній зі своїх останніх публікацій в Instagram Ганні Кравець вдалося порадувати фоловерів.

Читайте також:

За час популярності чоловіка та завдяки своїй красі Ганні вдалося зібрати на своєму блозі 39 тисяч фоловерів.

Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Колишня Кравця залишилася в одному купальнику

В одній зі своїх останніх публікацій Кравець постала в чорному мініатюрному купальнику, що ледве прикриває форми.

Зазначимо, що фото дівчина зробила, коли була з дітьми на відпочинку на пляжі.

Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Кравець, який є уродженцем Кам'янського, грав за "Динамо" Київ, "Арсенал" Київ, німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".

Наразі Кравець працює у рідному "Динамо", де займається футбольною академією та скаутингом.

Нагадаємо, раніше українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх різко висловилася про мера рідного для неї Дніпра Бориса Філатова.

Також один із колишніх тренерів збірної України зробив сміливий прогноз на матч "Динамо" — "Шахтар" в УПЛ.

Уболівальники житомирського "Полісся" вимагають від президента вплинути на невиразну роботу головного тренера Імада Ашура.