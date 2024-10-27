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Колишня дружина Артема Кравця залишилася майже без одягу — фото

27 жовтня 2024 07:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Колишня дружина Артема Кравця захопила фоловерів фотознімком у купальнику
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня дружина ексфутболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Кравця була однією з найкрасивіших дружин гравців, коли її чоловік грав. Але через роки вона не перестає бути менш привабливою.

В одній зі своїх останніх публікацій в Instagram Ганні Кравець вдалося порадувати фоловерів.

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За час популярності чоловіка та завдяки своїй красі Ганні вдалося зібрати на своєму блозі 39 тисяч фоловерів.

Ганна Кравець
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Колишня Кравця залишилася в одному купальнику

В одній зі своїх останніх публікацій Кравець постала в чорному мініатюрному купальнику, що ледве прикриває форми.

Зазначимо, що фото дівчина зробила, коли була з дітьми на відпочинку на пляжі.

Ганна Кравець
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Кравець, який є уродженцем Кам'янського, грав за "Динамо" Київ, "Арсенал" Київ, німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".

Наразі Кравець працює у рідному "Динамо", де займається футбольною академією та скаутингом.

Нагадаємо, раніше українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх різко висловилася про мера рідного для неї Дніпра Бориса Філатова.

Також один із колишніх тренерів збірної України зробив сміливий прогноз на матч "Динамо" — "Шахтар" в УПЛ.

Уболівальники житомирського "Полісся" вимагають від президента вплинути на невиразну роботу головного тренера Імада Ашура.

соцмережі Артем Кравець Збірна України з футболу дружини футболістів Динамо

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09:13 У Грузії відбулися вибори до парламенту — хто переміг

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

08:40 Садовий анонсував ярмарок ветеранського бізнесу у Львові

08:31 Зарплати українських послів — хто став лідером рейтингу

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