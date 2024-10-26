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Дівчина Неймара на відпочинку залишилась майже без одягу — фото

26 жовтня 2024 08:23
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина Неймара Бруна Б'янкарді вразила відвертими фото
Бруна Б'янкарді. Фото: instagram.com/brunabiancardi
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дівчина зірки збірної Бразилії та "Аль-Хіля" із Саудівської Аравії Неймар любить позувати на камеру. Справа в тому, що вона є однією з найвідоміших бразильських моделей.

В Instagram Бруна Б'янкарді показала свої оголені стрункі ніжки, коли вона була на відпочинку.

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Б'янкарді має величезну популярність ще й тому, що вона дівчина Неймара. Наразі у неї в Instagram 11,5 млн фоловерів.

Неймар и Бъянкарди
Неймат та Б'янкарді. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Дівчина Неймара позувала майже без одягу

В своїй останній публікації Б'янкарді опублікувала фото з відпочинку. На ньому Бруна лежала на шезлонгу, одягнена у крихітному чорному купальнику. На знімку можна побачити як струнку фігуру дівчини, так й її хорошу засмагу.

Бруна Бъянкарди
Бруна Б'янкарді на відпочинку. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Стосунки Неймара з Б'янкарді нагадують кіно. Рік тому пара розійшлася через місяць після народження їхньої спільної дитини. Причиною для такого рішення стали зради футболіста, з якими модель не стала миритися.

Однак менше ніж через рік Неймар та Б'янкарді знову почали зустрічатися.

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09:18 Зеленський призначив голову Ради із питань енергобезпеки

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

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