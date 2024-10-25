Найкрасивіша футболістка Мадлен Райт поділилася новими фото

Найгарячіша футболістка світу поділилася новими пікантними фото
В Англії живе "гаряча" футболістка у світі. Мадлен Райт стала відомою завдяки своїй зовнішності, а не спорту.
Нові публікації Райт в Instagram стали ще більш розпусні.
У Instagram у Райт 323 тисячі фоловерів й вона там успішна, але це не її основний вид заробітку. Годує дівчину її сторінка на OnlyFans, яка дуже популярна у чоловіків.
Райт не соромиться пікантних фото
Дівчина в новій публікації вирішила зробити фото в мереживній білизні, яка акцентувала увагу на її красивих формах, закриваючи мінімум частин тіла.
Зазначимо, що Райт у 2021-му році виключили з жіночої команди "Чарльтона", який грав у другому дивізіоні чемпіонату Англії. Дівчину звільнили через опубліковане в соцмережах відео, де вона за кермом вживає алкоголь.
Після звільнення з футбольного клубу Райт стала однією з найкращих моделей OnlyFans та невдовзі знайшла нові команди.
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