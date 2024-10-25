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Найгарячіша футболістка світу поділилася новими пікантними фото

25 жовтня 2024 07:42
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Найкрасивіша футболістка Мадлен Райт поділилася новими фото
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Англії живе "гаряча" футболістка у світі. Мадлен Райт стала відомою завдяки своїй зовнішності, а не спорту.

Нові публікації Райт в Instagram стали ще більш розпусні.

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У Instagram у Райт 323 тисячі фоловерів й вона там успішна, але це не її основний вид заробітку. Годує дівчину її сторінка на OnlyFans, яка дуже популярна у чоловіків.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

Райт не соромиться пікантних фото

Дівчина в новій публікації вирішила зробити фото в мереживній білизні, яка акцентувала увагу на її красивих формах, закриваючи мінімум частин тіла.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

Зазначимо, що Райт у 2021-му році виключили з жіночої команди "Чарльтона", який грав у другому дивізіоні чемпіонату Англії. Дівчину звільнили через опубліковане в соцмережах відео, де вона за кермом вживає алкоголь.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

Після звільнення з футбольного клубу Райт стала однією з найкращих моделей OnlyFans та невдовзі знайшла нові команди.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков може перейти до Бундесліги або Серії А.

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Одна із найкрасивіших спортсменок у світі показала дуже провокативні фото у соцмережах.

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