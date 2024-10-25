Самая красивая футболистка Мадлен Райт поделилась новыми фото

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

В Англии живет самая "горячая" футболистка в мире. Мадлен Райт стала известной благодаря своей внешности, а не спорту.

Новые публикации Райт в Instagram стали еще более развратны.

Читайте также:

В Instagram у Райт 323 тысячи подписчиков и она успешна, но это не ее основной вид заработка. Кормит девушку ее страница на OnlyFans, которая очень популярна у мужчин.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

Райт не стесняется пикантных фото

Девушка в новой публикации решила сделать фото в кружевном белье, которое подчеркивало ее красивые формы, закрывая минимум частей тела.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

Отметим, что Райт в 2021-м году исключили из женской команды "Чарльтона", который играл во втором дивизионе чемпионата Англии. Девушку уволили из-за опубликованного в соцсетях видео, где она за рулем употребляет алкоголь.

Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright/

После увольнения из футбольного клуба Райт стала одной из лучших моделей OnlyFans и вскоре нашла новые команды.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Виктор Цыганков может перейти в Бундеслигу или Серию А.

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о состоянии футбола в России на фоне санкций ФИФА и УЕФА.

Одна из самых красивых спортсменок в мире показала очень провокативные фото в соцсетях.