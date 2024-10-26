Девушка Неймара Бруна Бьянкарди поразила откровенными фото

Бруно Бьянкарди. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Девушка звезды сборной Бразилии и "Аль-Хиля" из Саудовской Аравии Неймар любит позировать на камеру. Дело в том, что она одна из самых известных бразильских моделей.

В Instagram Бруна Бьянкарди показала свои обнаженные стройные ножки, когда она была на отдыхе.

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Бьянкарди пользуется огромной популярностью еще и потому, что она девушка Неймара. На данный момент у нее в Instagram 11,5 млн фолловеров.

Неймат и Бьянкарди. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Девушка Неймара позировала почти без одежды

В своей последней публикации Бьянкарди опубликовала фото с отдыха. На нем Бруна лежала на шезлонге, одетая в крохотный черный купальник. На снимке можно увидеть как стройную фигуру девушки, так и ее хороший загар.

Бруна Бьянкарди на отдыхе. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Отношения Неймара с Бьянкарди напоминают кино. Год назад пара разошлась, всего через месяц после рождения их общего ребенка. Причиной такого решения стали измены футболиста, с которыми модель не стала мириться.

Однако менее чем через год Неймар и Бьянкарди снова начали встречаться.

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