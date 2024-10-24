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Фьюри назвал человека, который возродил бокс и не дал ему завершить карьеру

24 октября 2024 19:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Тайсон Фьюри о реванше с Усиком: Я бы завершил карьеру, если бы не Турки
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в своем следующем поединке во второй раз подерется с Александром Усиком. Перед реваншем боксер рассказал, что мог завершить карьеру еще до первого поединка.

Тайсон рассказал, что изменил его желание завершить карьеру лишь один человек — глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Слова боксера привел портал Boxing Social.

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По словам Фьюри, аш-Шейх сыграл ключевую роль в развитии бокса, объединив промоутеров и телеканалы под одним флагом и установив контроль над этим спортом.

"Хочу выразить благодарность Турки за все поединки, которые стали возможны. Я бы давно завершил карьеру до боя с Нганну, если бы не он. Благодаря Турки я продолжаю выступать.

Бокс был на грани исчезновения. До прихода Турки Аль аш-Шейха спорт был фактически мертв. Спасибо за эти бои и за значительные финансовые выгоды", — сказал Фьюри.

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Фьюри не боится Усика Уайлдера

Тайсон рассказал, что с Деонтеем Уайлдером было страшно, поскольку тот мог нокаутировать одним ударом.

Тайсон отметил, что в бою с Усиком в девятом раунде украинец несколько раз хорошо попал по нему, но не смог нокаутировать.

"Если бы я оказался в такой ситуации, я бы его нокаутировал. А если бы я был на месте Дюбуа, меня бы нокаутировали.

Он хороший боксер и тяжеловес, его удары ощутимы. Но сила бывает разной: один может "вырубить" тебя, как телевизор, а другой — просто причинить боль и утомить", — отметил Фьюри.

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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