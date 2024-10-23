В Лондоне состоялась пресс-конференция Усиком и Фьюри

Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена
В Лондоне в среду, 23 октября, стал ареной для первой пресс-конференция и дуэли взглядов перед ожидаемым реваншем между украинским боксером Александром Усиком, обладателем поясов WBC, IBO, WBA и WBO в хевивейте и бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Усик, появившись в необычном образе "Хитмэна".
Об этом сообщила организация DAZN Boxing в среду, 23 октября.
Пресс-конференция Усиком и Фьюри
Украинский боксер появился в классическом черном костюме, с белой рубашкой и красным галстуком, дополнив свой вид кожаными перчатками, пытаясь воспроизвести вид легендарного персонажа компьютерных игр. Усик даже побрил голову наголо.
Украинский спортсмен появился под мелодию "Ave Maria", а Фьюри выбрал песню "Barbie Girl".
В трейлере к игре "Hitman Freelancer" Агент 47 появляется с чемоданом, поэтому Усик тоже пришел на пресс-конференцию с чемоданом. Во время мероприятия он вытащил из нее два плаката и подошел к Фьюри с просьбой их подписать. Позже Усик продемонстрировал эти плакаты, на которых были фотографии последнего боя. Также Усик и Фьюри провели дуэль взглядов.
𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀 @usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑 #UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) Октябрь 23, 2024
Напомним, Тайсон Фьюри уже поделился своим планом на реванш с Александром Усиком и назвал количество раундов, за которые он хочет победить украинца.
Месяцем ранее, в середине ноября, в США состоится выставочный бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, подогревающим интерес зрителей необычными поступками.
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