В Лондоне состоялась пресс-конференция Усиком и Фьюри

Александр Усик в образе Хитмена. Фото: @usykaa/Instagram

В Лондоне в среду, 23 октября, стал ареной для первой пресс-конференция и дуэли взглядов перед ожидаемым реваншем между украинским боксером Александром Усиком, обладателем поясов WBC, IBO, WBA и WBO в хевивейте и бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Усик, появившись в необычном образе "Хитмэна".

Об этом сообщила организация DAZN Boxing в среду, 23 октября.

Украинский боксер появился в классическом черном костюме, с белой рубашкой и красным галстуком, дополнив свой вид кожаными перчатками, пытаясь воспроизвести вид легендарного персонажа компьютерных игр. Усик даже побрил голову наголо.

Украинский спортсмен появился под мелодию "Ave Maria", а Фьюри выбрал песню "Barbie Girl".

В трейлере к игре "Hitman Freelancer" Агент 47 появляется с чемоданом, поэтому Усик тоже пришел на пресс-конференцию с чемоданом. Во время мероприятия он вытащил из нее два плаката и подошел к Фьюри с просьбой их подписать. Позже Усик продемонстрировал эти плакаты, на которых были фотографии последнего боя. Также Усик и Фьюри провели дуэль взглядов.

𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀 @usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑 #UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI