В Лондоні відбулася пресконференція Усиком та Ф'юрі

Усик провів дуель поглядів з Ф'юрі в образі Хітмена
У Лондоні у середу, 23 жовтня, став ареною для першої пресконференція та дуелі поглядів перед очікуваним реваншем між українським боксером Олександром Усиком, володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті, та колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Усик, з’явившись у незвичному образі "Хітмена".
Про це повідомила організація DAZN Boxing у середу, 23 жовтня.
Пресконференція Усиком та Ф'юрі
Український боксер постав у класичному чорному костюмі, з білою сорочкою та червоною краваткою, доповнивши свій вигляд шкіряними рукавичками, намагаючись відтворити вигляд легендарного персонажа комп'ютерних ігор. Усик навіть поголив голову наголо.
Український спортсмен з'явився під мелодію "Ave Maria", натомість Ф'юрі обрав пісню "Barbie Girl".
У трейлері до гри "Hitman Freelancer" Агент 47 з'являється з валізою, тож Усик теж прийшов на пресконференцію з валізкою. Під час заходу він витягнув з неї два плакати і підійшов до Ф'юрі з проханням їх підписати. Пізніше Усик продемонстрував ці плакати, на яких були фото з останнього бою. Також Усик і Ф'юрі провели дуель поглядів.
𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже поділився своїм планом на реванш з Олександром Усиком та назвав кількість раундів, за які хоче перемогти українця.
На місяць раніше, у середині листопада, у США відбудеться виставковий бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом, які підігрівають інтерес глядачів незвичайними вчинками.
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