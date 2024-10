В Лондоні відбулася пресконференція Усиком та Ф'юрі

Олександр Усик в образі Хітмена. Фото: @usykaa/Instagram

У Лондоні у середу, 23 жовтня, став ареною для першої пресконференція та дуелі поглядів перед очікуваним реваншем між українським боксером Олександром Усиком, володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті, та колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Усик, з’явившись у незвичному образі "Хітмена".

Про це повідомила організація DAZN Boxing у середу, 23 жовтня.

Український боксер постав у класичному чорному костюмі, з білою сорочкою та червоною краваткою, доповнивши свій вигляд шкіряними рукавичками, намагаючись відтворити вигляд легендарного персонажа комп'ютерних ігор. Усик навіть поголив голову наголо.

Український спортсмен з'явився під мелодію "Ave Maria", натомість Ф'юрі обрав пісню "Barbie Girl".

У трейлері до гри "Hitman Freelancer" Агент 47 з'являється з валізою, тож Усик теж прийшов на пресконференцію з валізкою. Під час заходу він витягнув з неї два плакати і підійшов до Ф'юрі з проханням їх підписати. Пізніше Усик продемонстрував ці плакати, на яких були фото з останнього бою. Також Усик і Ф'юрі провели дуель поглядів.

𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI