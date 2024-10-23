В Лондоні відбулася пресконференція Усиком та Ф'юрі

Олександр Усик в образі Хітмена. Фото: @usykaa/Instagram

У Лондоні у середу, 23 жовтня, став ареною для першої пресконференція та дуелі поглядів перед очікуваним реваншем між українським боксером Олександром Усиком, володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті, та колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Усик, з’явившись у незвичному образі "Хітмена".

Про це повідомила організація DAZN Boxing у середу, 23 жовтня.

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Пресконференція Усиком та Ф'юрі

Український боксер постав у класичному чорному костюмі, з білою сорочкою та червоною краваткою, доповнивши свій вигляд шкіряними рукавичками, намагаючись відтворити вигляд легендарного персонажа комп'ютерних ігор. Усик навіть поголив голову наголо.

Український спортсмен з'явився під мелодію "Ave Maria", натомість Ф'юрі обрав пісню "Barbie Girl".

У трейлері до гри "Hitman Freelancer" Агент 47 з'являється з валізою, тож Усик теж прийшов на пресконференцію з валізкою. Під час заходу він витягнув з неї два плакати і підійшов до Ф'юрі з проханням їх підписати. Пізніше Усик продемонстрував ці плакати, на яких були фото з останнього бою. Також Усик і Ф'юрі провели дуель поглядів.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже поділився своїм планом на реванш з Олександром Усиком та назвав кількість раундів, за які хоче перемогти українця.

На місяць раніше, у середині листопада, у США відбудеться виставковий бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом, які підігрівають інтерес глядачів незвичайними вчинками.