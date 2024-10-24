Тайсон Фьюрі про реванш з Усиком: Я б завершив кар'єру, якби не Турки

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury/

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі у своєму наступному поєдинку вдруге поб'ється з Олександром Усиком. Перед реваншем боксер розповів, що міг завершити кар'єру ще до першого поєдинку.

Тайсон розповів, що змінив його бажання завершити кар'єру лише одна людина — голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Аш-Шейх. Слова боксера навів портал Boxing Social.

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За словами Ф'юрі, аш-Шейх відіграв ключову роль у розвитку боксу, об'єднавши промоутерів та телеканали під одним прапором та встановивши контроль над цим спортом.

"Хочу висловити подяку Турки за всі поєдинки, які стали можливими. Я б давно завершив кар'єру до бою з Нганну, якби не він. Завдяки Турки я продовжую виступати.

Бокс був на межі зникнення. До приходу Турки Аль-Аш-Шейха спорт був фактично мертвий. Дякую за ці бої і за значні фінансові вигоди", — сказав Ф'юрі.

Боксерське шоу Усик — Ф'юрі 2. Фото: скриншот

Ф'юрі не боїться Усика так як Вайлдера

Тайсон розповів, що з Деонтеєм Вайлдером було страшно, бо той міг нокаутувати одним ударом.

Тайсон зазначив, що у бою з Усиком у дев'ятому раунді українець кілька разів добре потрапив по ньому, але не зміг нокаутувати.

"Якби я опинився в такій ситуації, я б його нокаутував. А якби я був на місці Дюбуа, мене нокаутували б.

Він хороший боксер і важкоатлет, його удари відчутні. Але сила буває різною: один може "вирубати" тебе, як телевізор, а інший — просто завдати болю та стомити", — зазначив Ф'юрі.

Реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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