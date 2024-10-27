Бывшая жена Артема Кравца восхитила фолловеров фотоснимком в купальнике

Бывшая жена Артема Кравца осталась почти без одежды — фото
Бывшая жена экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца была одной из самых красивых супруг игроков, когда ее муж играл. Но спустя года она не перестает быть менее привлекательной.
В одной из своих последних публикаций в Instagram Анне Кравец удалось порадовать фолловеров.
За время популярности мужа и благодаря своей красоте Анне удалось собрать на своем блоге 39 тысяч фолловеров.
Бывшая Кравца осталась в одном купальнике
В одной из своих последних публикаций Кравец предстала в черном миниатюрном, едва прикрывающем формы, купальнике.
Отметим, что фото девушка сделала, когда находилась с детьми на отдыхе на пляже.
Кравец, который является уроженцем Каменского, играл за "Динамо" Киев, "Арсенал" Киев, немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".
На текущий момент Кравец работает в родном "Динамо", где занимается футбольной академией и скаутингом.
Напомним, ранее украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих резко высказалась о мэре родного для нее Днепра Борисе Филатове.
Также один из бывших тренеров сборной Украины сделал смелый прогноз на матч "Динамо" — "Шахтер" в УПЛ.
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