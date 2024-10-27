Бывшая жена Артема Кравца восхитила фолловеров фотоснимком в купальнике

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Бывшая жена экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца была одной из самых красивых супруг игроков, когда ее муж играл. Но спустя года она не перестает быть менее привлекательной.

В одной из своих последних публикаций в Instagram Анне Кравец удалось порадовать фолловеров.

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Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Бывшая Кравца осталась в одном купальнике

В одной из своих последних публикаций Кравец предстала в черном миниатюрном, едва прикрывающем формы, купальнике.

Отметим, что фото девушка сделала, когда находилась с детьми на отдыхе на пляже.

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Кравец, который является уроженцем Каменского, играл за "Динамо" Киев, "Арсенал" Киев, немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".

На текущий момент Кравец работает в родном "Динамо", где занимается футбольной академией и скаутингом.

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