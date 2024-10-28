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Миколенко готується до трансферу з Евертона до відомого клубу

28 жовтня 2024 10:32
Сергій Романчук - Редактор
Миколенка вже взимку чекають у популярному італійському клубі
Віталій Миколенко під час розминки. Фото: Reuters/Molly Darlington
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво англійського "Евертона" планує продати декількох футболістів під час зимового трансферного вікна. У цьому списку опинився і захисник збірної України Віталій Миколенко.

Тренерський штаб клубу вважає, що Миколенко не зможе вийти на новий рівень, повідомляє Daily Mail.

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Звинувачення у порушенні фінансового Fair-play, з якими "Евертон" неодноразово стикався за останні півтора року, призвели до фінансових проблем у клубі. Частина спонсорів відмовилася від продовження контракту із "ірисками".

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко бореться з Адамом Траоре. Фото: Reuters/Peter Powell

Ситуація вплинула на економічну стабільність англійського клубу. Вже взимку "Евертон" вийде на трансферний ринок, щоб спробувати вигідно продати частину своїх футболістів. Залишити команду може й український легіонер.

Де гратиме Миколенко

Тренерський штаб "Евертона" розчарований тим, що Микола часто отримує травми. У клубі вважають, що саме пошкодження завадять Віталію продовжувати прогресувати. Українця готові відпустити за 30 млн євро.

Головним претендентом на гравця вважається італійська "Фіорентина", яка готує пропозицію щодо оренди захисника до кінця сезону з правом викупу його контракту. Також на Миколенка претендують німецький "Айнтрахт" та іспанський "Бетіс".

Нагадаємо, в українській Прем'єр-лізі розгорівся скандал через звернення вболівальників до президента одного з клубів.

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Евертон футбол спорт Віталій Миколенко Футбол трансфери

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