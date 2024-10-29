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Кейн объяснил, почему Мбаппе не приехал на Золотой мяч-2024

29 октября 2024 11:07
Станислав Костюк - Редактор
Кейн раскритиковал Мбаппе из-за отсутствия на церемонии Золотой мяч
Харри Кейн на церемонии награждения "Золотой мяч". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Станислав Костюк - Редактор

Капитан сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился мнением о церемонии награждения "Золотой мяч-2024". Форвард прокомментировал отсутствие в Париже Килиана Мбаппе.

Оба футболиста разделили престижный приз, сообщает Bayern & Germany

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Форвард "Баварии" Харри Кейн забил на клубном уровне в прошлом сезоне 52 гола. Столько же мячей записал на свой счет Килиан Мбаппе, который выступал за французский "ПСЖ". Однако только один из этих футболистов появился на торжественной церемонии в Париже, чтобы получить заслуженную "Золотую бутсу". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Кейн прокомментировал отсутствие Мбаппе 

Английский футболист появился на сцене под аплодисменты зрителей, которые собрались в зале. Форвард поблагодарил организаторов церемонии, а также своих близких и партнеров по "Баварии" за поддержку на протяжение всего сезона. 

Позже Кейна спросили о том, что он думает об отсутствии в Париже другого футболиста, который тоже забил 52 гола. Англичанин сухо ответил, что Килиан Мбаппе в состоянии самостоятельно принять решение о том, надо ли ему приезжать на торжественную церемонию. 

"Мы провели хороший сезон. И я, и Мбаппе. Считаю большой честью завоевать эту награду. А о том, почему Килиана здесь нет, необходимо спросить его самого", — заявил Кейн. 

Помимо Мбаппе, награды получили и другие представители "Реала". Карло Анчелотти признали "Лучшим тренером" по итогам прошлого сезона, а "бланкос" стали лучшей командой. "Королевский клуб" не прислал в Париж ни одного представителя. 

Напомним, Винисиус Жуниор прокомментировал то, что не стал обладателем Золотого мяча. 

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скандал футбол Золотой мяч спорт Джуд Беллингем Харри Кейн

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