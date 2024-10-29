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Кейн пояснив, чому Мбаппе не приїхав на Золотий м'яч-2024

29 жовтня 2024 11:07
Станіслав Костюк - Редактор
Кейн розкритикував Мбаппе через відсутність на церемонії Золотий м'яч
Харрі Кейн на церемонії нагородження "Золотий м'яч". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Станіслав Костюк - Редактор

Капітан збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн поділився думкою про церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Форвард прокоментував відсутність у Парижі Кіліана Мбаппе.

Обидва футболісти розділили престижний приз, повідомляє Bayern & Germany.

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Форвард "Баварії" Харрі Кейн забив на клубному рівні минулого сезону 52 голи. Стільки ж м'ячів записав на свій рахунок Кіліан Мбаппе, котрий виступав за французький "ПСЖ". Однак лише один із цих футболістів з'явився на урочистій церемонії в Парижі, щоб здобути заслужену "Золоту бутсу".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Кейн прокоментував відсутність Мбаппе

Англійський футболіст з'явився на сцені під оплески глядачів, що зібралися у залі. Форвард подякував організаторам церемонії, а також своїм близьким і партнерам по "Баварії" за підтримку протягом усього сезону.

Пізніше Кейна запитали, що він думає про відсутність у Парижі іншого футболіста, який теж забив 52 голи. Англієць сухо відповів, що Кіліан Мбаппе може самостійно прийняти рішення про те, чи треба йому приїжджати на урочисту церемонію.

"Ми провели хороший сезон. І я, і Мбаппе. Вважаю великою честю здобути цю нагороду. А про те, чому Кіліана тут немає, необхідно запитати його самого", — заявив Кейн.

Окрім Мбаппе, нагороди здобули й інші представники "Реала". Карло Анчелотті визнали "Найкращим тренером" за підсумками минулого сезону, а "бланкос" стали найкращою командою. "Королівський клуб" не надіслав до Парижа жодного представника.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор прокоментував те, що не став володарем Золотого м'яча.

Власник житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич пояснив, звідки взяв гроші на фінансування клубу.

Захисник збірної України Віталій Миколенко може змінити англійську "Евертон" на інший клуб.

скандал футбол Золотий м'яч спорт Джуд Беллінгем Гаррі Кейн

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