Буткевич пояснив, звідки бере гроші на фінансування Полісся

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: пресслужба клубу

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич пояснив, з чого складається бюджет житомирського клубу. Він щиро зізнався, як фінансує команду.

Буткевичу довелося розлучитися з майном заради життєдіяльності "Полісся", повідомляє YouTube-канал "Трендець".

Читайте також:

Футбольний клуб "Полісся" є одним із найамбіційніших проєктів української Прем'єр-ліги. Проте все у цьому клубі залежить від волі однієї людини. Президент житомирської команди Геннадій Буткевич пояснив, звідки взяв кошти на фінансування "Полісся".

Головний тренер "Полісся" Імад Ашшур. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що довелося продати Буткевичу

Успішний бізнесмен був змушений попрощатися з цінним активом для того, щоб фінансувати "Полісся". Йдеться про яхту президента клубу. Буткевич її продав, а гроші витратив на розвиток команди. Він заявив, що ці кошти досі не вичерпані.

"Це інвестиції мені не для іграшки, а для того, щоб мешканці Житомира отримували задоволення у ці важкі хвилини", — пояснив Буткевич.

За підсумками 10 турів української Прем'єр-ліги "Полісся" посідає третій рядок у турнірній таблиці. У наступному турі житомирська команда прийме "Кривбас".

Нагадаємо, англійські журналісти з'ясували, що Олександр Зінченко заробляє в "Арсеналі".

А захисник збірної України Віталій Миколенко опинився у списку гравців, які можуть залишити "Евертон".

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до гравців "Барселони" після перемоги каталонців над мадридським "Реалом".