Буткевич пояснив, звідки бере гроші на фінансування Полісся

У Поліссі розкрили головне джерело фінансування клубу
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич пояснив, з чого складається бюджет житомирського клубу. Він щиро зізнався, як фінансує команду.
Буткевичу довелося розлучитися з майном заради життєдіяльності "Полісся", повідомляє YouTube-канал "Трендець".
Футбольний клуб "Полісся" є одним із найамбіційніших проєктів української Прем'єр-ліги. Проте все у цьому клубі залежить від волі однієї людини. Президент житомирської команди Геннадій Буткевич пояснив, звідки взяв кошти на фінансування "Полісся".
Що довелося продати Буткевичу
Успішний бізнесмен був змушений попрощатися з цінним активом для того, щоб фінансувати "Полісся". Йдеться про яхту президента клубу. Буткевич її продав, а гроші витратив на розвиток команди. Він заявив, що ці кошти досі не вичерпані.
"Це інвестиції мені не для іграшки, а для того, щоб мешканці Житомира отримували задоволення у ці важкі хвилини", — пояснив Буткевич.
За підсумками 10 турів української Прем'єр-ліги "Полісся" посідає третій рядок у турнірній таблиці. У наступному турі житомирська команда прийме "Кривбас".
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