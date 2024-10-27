Як Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони над Реалом

Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi/

Каталонська "Барселона" в ель-класіко обіграла "Реал" з рахунком 4:0. Після цього результату команда суттєво збільшила шанси на чемпіонство.

До того ж на перемогу відреагував у соцмережах Ліонель Мессі.

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Ліонель залишився під враженням після перемоги над "Реалом". У цьому матчі каталонців здебільшого представляли вихованці своєї футбольної академії "Ла-Масія".

"Яка гарна перемога!" — написав Мессі.

Після 11 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" збільшила відрив від "Реала" на шість очок. При цьому каталонець має перевагу в різниці м'ячів на +17.

Зазначимо, що за "Реал" у матчі із "Барселоною" грав український голкіпер Андрій Лунін. Деякі вболівальники критикували воротаря, але інші підтримали, оскільки він не мав шансів зловити удари Роберта Левандовського, Ламіна Ямала та Рафіньї.

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