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Мессі звернувся до Барселони після розгрому Реала

27 жовтня 2024 23:07
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Як Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони над Реалом
Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Каталонська "Барселона" в ель-класіко обіграла "Реал" з рахунком 4:0. Після цього результату команда суттєво збільшила шанси на чемпіонство.

До того ж на перемогу відреагував у соцмережах Ліонель Мессі.

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Ліонель залишився під враженням після перемоги над "Реалом". У цьому матчі каталонців здебільшого представляли вихованці своєї футбольної академії "Ла-Масія".

"Яка гарна перемога!" — написав Мессі.

Після 11 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" збільшила відрив від "Реала" на шість очок. При цьому каталонець має перевагу в різниці м'ячів на +17.

Зазначимо, що за "Реал" у матчі із "Барселоною" грав український голкіпер Андрій Лунін. Деякі вболівальники критикували воротаря, але інші підтримали, оскільки він не мав шансів зловити удари Роберта Левандовського, Ламіна Ямала та Рафіньї.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх висловилася про мера Дніпра Бориса Філатова.

У житомирському "Поліссі" назріває конфлікт між уболівальниками та головним тренером.

Реал Мадрид футбол Іспанська Ла Ліга Ліонель Мессі Барселона

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