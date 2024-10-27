Лунін пропустив чотири голи в ель-класико — уболівальники та Куртуа підтримали

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Іспанське ель-класико завершилось розгромною перемогою "Барселони" над "Реалом" в Мадриді. Український голкіпер Андрій Лунін пропустив чотири м’ячі.

Після гри уболівальники в соцмережах оцінювали гру українця, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що основний воротар "Реалу" Тібо Куртуа отримав пошкодження, через яке пропустив гру з "Барселоною".

Що фанати думають про Луніна

@Eynaunyme: "І хто б зіграв краще за Вальверде, Васкеса, Луніна, Рюдігера, Менді, Віні... Словом, за всю команду.

Я не є фанатом Мбаппе, навпаки, але вважати його єдиним і головним винуватцем..."

@moussdkt: "Він стільки разів рятував Реал минулого року… сьогодні він точно не найбільший винуватець".

@predictivepro: "Не думаю, що він має бути ціллю, захист і так був жахливий від початку".

@gyoprop: "Проблема Луніна — це нестабільність".

@b4deditz: "Куртуа теж пропустив 4-0 на Етіхаді і 4-0 на Бернабеу в 2022 році. Це не вина Луніна, що він майже не отримував ігрового часу цього сезону".

@Saddidr24: "Стійте. Ми не звинувачуємо його в цьому, абсолютно ні, захист просто розірвала трійка нападників Барси, він нічого не міг зробити. Це не він залишив Левандовського без нагляду для удару головою. Так, всі зіграли погано, але це не означає, що Лунін – проблема".

@miguegallardo20: "Але ж він виносив м'яч весь матч, боже, я не звалюватиму всю вину на Луніна чи щось таке, але вчора це було повне безладдя".

Реакція від Тібо Куртуа

Бельгійський воротар після матчу вирішив підтримати Луніна. Він відзначив, що провини українця в пропущених голах немає.

"Твоєї провини в пропущених голах немає, вони всі були неминучі", — заявив Куртуа.

Цікаво, що Куртуа вибув через травму на три-чотири тижні. Тому у Андрія ще буде шанс для реабілітації.

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