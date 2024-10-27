Реал поступився Барселоні 0-4 в ель-класіко: Лунін стояв у воротах

Лунін не врятував від голу Рафіньї. Фото: Reuters

В одинадцятому турі чемпіонату Іспанії відбулося ель-класико між "Реалом" та "Барселоною". З перших хвилин на поле вийшов український воротар господарів Андрій Лунін.

Але українець не врятував "Реал" від поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому таймі гра була або на зустрічних курсах або "Барселона" більше тримала м'яч, а господарі небезпечно контратакували.

За перші 45 хвилин запам'яталося, що Мбаппе постійно потрапляв до офсайдів і навіть гол забили з цього положення.

Кардинально гра змінилася у другому таймі, коли "Барселона" почала грати гостріше.

Спершу на 54-й хвилині Касадо "божественним" пасом із центру поля вивів Левандовскі на ворота "Реала", і він обіграв Луніна.

Роберт Левандовський. Фото: Reuters

На 56-й хвилині пішла подача від Бальде з лівого флангу, а залишений без опіки Мілітао Левандовскі головою пробив у нижній правий кут воріт.

Потім небезпечний момент був біля воріт Луніна на 66-й хвилині. Рафінья з флангу дав пас на вільного Левандовського і той із чотирьох метрів пробив у штангу.

Через пару хвилин Роберт з лінії воротарського пробив вище воріт. У цій ситуації знову йому майже не заважали захисники.

Розгромний рахунок став на 77-й хвилині. Рафінья вивів Ямала на побачення з Луніним і Ламін потужно пробив у ближню дев'ятку.

Роберт Левандовский та Ламін Ямал. Фото: Reuters

На 84-й хвилині "Барселона" "принизила" мадридців. Мартінеса далекою передачею вивели на побачення з Луніним, і він перекинув голкіпера. Потім гості були ближчими до п'ятого голу, ніж господарі до першого.

"Реал" — "Барселона" — 0:4

Голи: Левандовський, 54, 56, Ямал, 78, Рафінья, 84

"Реал": Лунін — Васкес, Мілітау, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Ольмо, 66), Педрі (Гаві, 88) — Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафінья — Левандовскі.

Попередження: Вінісіус, Мілітау — Касадо, Кунде, Мартінес, Пенья, Гаві

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