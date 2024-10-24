Анчелотті повідомив Луніну, що той на три-чотири тижні стане основним воротарем

Андрій Лунін. Фото: Reuters/Susana Vera

Рецидив м’язової травми залишив мадридський "Реал" на три-чотири тижні без основного воротаря Тібо Куртуа. Замінити без великої втрати якості його зможе лише українець Андрій Лунін.

Коли головний тренер "Реала" Карло Анчелотті дізнався деталі щодо травми Куртуа, то провів термінову зустріч з Луніним, повідомив портал Defensa Central.

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Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

Що Анчелотті сказав Луніну

Джерело повідомило, що Анчелотті викликав Луніна до кабінету та повідомив, що Андрій зіграє в ель-класіко проти "Барселони".

Анчелотті попросив українця підготуватися до гри, щоб виглядати найкращим чином.

Також тренер сказав Андрію, що упевнений в ньому, й в тому, що він гідно замінить Куртуа.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Матч проти "Барселони" "Реал" зіграє вдома на "Сантьяго Бернабеу" 26 жовтня о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Куртуа в матчі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд (5:2) отримав рецидив м’язової травми, яку отримав у дербі з "Атлетико".

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