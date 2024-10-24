Міралем П'яніч підтримав Росію та закликав повернути її у спорт

Міралем П'яніч. Фото: росЗМІ

Боснійський футболіст Міралем П'яніч після початку повномасштабного вторгнення в Україну разом з рештою гравців збірної відмовився їхати грати з командою Росії. Через два роки гравець перейшов до московського ЦСКА і почав робити компліменти РФ.

В останньому інтерв'ю росЗМІ колишній гравець "Ювентуса" та "Барселони" закликав повернути Росію на міжнародну арену.

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П'яніч вибачився перед Росією

Колишній топовий футболіст вибачився перед росіянами за те, що 2022-го не приїхав на матч до Росії. Він пояснив своє рішення міркуваннями безпеки.

"Але треба дещо прояснити: у тому самому інтерв'ю я говорив лише про особисту безпеку. Тоді тільки-но почалися події в Україні, і ми не знали, що взагалі відбувається в країні.

Зараз я в Росії, і, незважаючи на те, що нічого не закінчилося, я бачу, що тут безпечно", — сказав П'яніч.

За словами Міралема, він нічого поганого не говорив про Росію та закликав ФІФА повернути країну до міжнародних змагань.

П'яніч зазначив, що у подібних військових конфліктах до інших агресорів немає такого відношення як до Росії.

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