Миралем Пьянич. Фото: росСМИ

Боснийский футболист Миралем Пьянич после начала полномасштабного вторжения в Украину вместе с остальными игроками сборной отказался ехать играть с командой России. Спустя два года игрок перешел в московский ЦСКА и начал делать комплименты РФ.

В последнем интервью росСМИ бывший игрок "Ювентуса" и "Барселоны" призвал вернуть Россию на международную арену.

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Пьянич извинился перед Россией

Бывший топовый футболист извинился перед россиянами за то, что в 2022-м не приехал на матч в Россию. Он объяснил свое решение соображениями безопасности.

"Но нужно кое-что прояснить: в том самом интервью я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события на Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране.

Сейчас я в России, и, несмотря на то что ничего не закончилось, я вижу, что здесь безопасно", — сказал Пьянич.

По словам Миралема, он ничего плохого не говорил о России и призвал ФИФА вернуть страну к международным соревнованиям.

Пьянич отметил, что в подобных военных конфликтах к другим агрессорам нет такого отношения как к России.

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