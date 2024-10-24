Шовковский дал характеристику игре Довбика в итальянской Роме

Александр Шовковский с футболистами "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" готовится к матчу третьего тура Лиги Европы. Украинская команда сыграет в Риме против местной "Ромы".

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оценил готовность своих подопечных к поединку, сообщает официальный сайт клуба.

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"Динамо" стартовало в Лиги Европы с двух поражений подряд. Киевская команда проиграла дома "Лацио" (0:3) и на выезде "Хоффенхайму" (0:2). Александр Шовковский объясняет эти неудачи проблемами, с которыми украинские клубы столкнулись за 2,5 последних года. Речь идет о финансировании, приглашении легионеров и сложной логистике.

Александр Шовковский во время пресс-конференции. Фото: "Динамо"

Как "Динамо" сыграет с "Ромой"

Главный тренер "бело-синих" отметил, что итальянская команда редко пропускает голы, но и забивает не так много мячей. При этом футболисты "Ромы" в каждом матче наносят много ударов по воротам соперника, а значит "волки" стремятся играть в атакующий футбол.

"Команда часто забивает во втором тайме — значит, она находится в хорошей физической форме. Наконец, надо отметить определенный статус-кво: у "Ромы" одинаковое количество побед и поражений", — объяснил Шовковский.

Тренер "Динамо" добавил, что Артем Довбик сделал итальянскую команду сильнее, и "Рома" стремится использовать сильные качества форварда сборной Украины. Киевляне постараются нейтрализовать атакующий потенциал соперника и регулярно проводить контратаки, а также продемонстрировать высокую реализацию моментов.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в итальянский клуб.

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