Шовковський дав характеристику гри Довбика в італійській Ромі

Олександр Шовковський із футболістами "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" готується до матчу третього туру Ліги Європи. Українська команда зіграє у Римі проти місцевої "Роми".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський оцінив готовність своїх підопічних до поєдинку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Динамо" стартувало до Ліги Європи з двох поразок поспіль. Київська команда програла вдома "Лаціо" (0:3) та на виїзді "Хоффенхайму" (0:2). Олександр Шовковський пояснює ці невдачі проблемами, з якими українські клуби зіткнулися за 2,5 останні роки. Йдеться про фінансування, запрошення легіонерів та складну логістику.

Олександр Шовковський під час пресконференції. Фото: "Динамо"

Як "Динамо" зіграє з "Ромою"

Головний тренер "біло-синіх" наголосив, що італійська команда рідко пропускає голи, але й забиває не так багато м'ячів. При цьому футболісти "Роми" у кожному матчі завдають багато ударів по воротах суперника, а отже "вовки" прагнуть грати в атакувальний футбол.

"Команда часто забиває у другому таймі — значить, вона перебуває у гарній фізичній формі. Зрештою, треба відзначити певний статус-кво: у "Роми" однакова кількість перемог та поразок", — пояснив Шовковський.

Тренер "Динамо" додав, що Артем Довбик зробив італійську команду сильнішою, і "Рома" прагне використати сильні якості форварда збірної України. Кияни намагатимуться нейтралізувати атакувальний потенціал суперника та регулярно проводити контратаки, а також продемонструвати високу реалізацію моментів.

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