Анчелотти сообщил Лунину, что тот на три-четыре недели станет основным вратарем

Андрей Лунин. Фото: Reuters/Susana Vera

Рецидив мышечной травмы оставил мадридский "Реал" на три-четыре недели без основного вратаря Тибо Куртуа. Заменить без большой потери качества его сможет только украинец Андрей Лунин.

Когда главный тренер "Реала" Карло Анчелотти узнал детали о травме Куртуа, то провел срочную встречу с Луниным, сообщил портал Defensa Central.

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Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

Что Анчелотти сказал Лунину

Источник сообщил, что Анчелотти вызвал Лунина в кабинет и сообщил, что Андрей сыграет в эль-классико против "Барселоны".

Анчелотти попросил украинца подготовиться к игре, чтобы выглядеть наилучшим образом.

Также тренер сказал Андрею, что уверен в нем и в том, что он достойно заменит Куртуа.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Матч против "Барселоны" "Реал" сыграет дома на "Сантьяго Бернабеу" 26 октября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Куртуа в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд (5:2) получил рецидив мышечной травмы, полученной в дерби с "Атлетико".

Напомним, бывший футболист "Барселоны" и "Ювентуса", который в 2022 году отказался играть с Россией, сейчас извинился перед россиянами и призвал вернуть их в международный футбол.

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