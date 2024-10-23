Лунин заменит Куртуа в воротах Реала на Эль Класико

Тибо Куртуа в матче с "Боруссией". Фото: Reuters/Susana Vera

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сможет выйти на поле уже в ближайшие выходные. Его основной конкурент Тибо Куртуа снова получил травму.

Сроки восстановления Куртуа пока не известны, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа травмировал бедро в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. Он не сможет тренироваться несколько дней, а значит в следующем поединке место на поле займет Андрей Лунин.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: Reuters/Susana Vera

На "Эль Класико" без Куртуа

Команда Карло Анчелотти столкнулась с серьезной кадровой потерей. Основной голкипер Тибо Куртуа не выйдет на поле из-за очередной травмы. В матче 11 тура Ла Лиги его заменит украинец Андрей Лунин.

Резервный вратарь "Реала" недавно продлил контракт с мадридским клубом и отказался от трансфера в другую команду. В этом сезоне Лунин сыграл всего два поединка, в одном из которых не пропустил ни одного гола.

Третий матч Лунина в основе станет очень важным с точки зрения результата для "Реала". Мадридцы отстают от "Барселоны" на три балла в турнирной таблице. Матч состоится в субботу, 26 октября.

Напомним, недавно Тибо Куртуа рассказал, почему спокоен за результаты команды, когда в ворота становится Андрей Лунин.

А полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может сменить клуб уже ближайшим летом.