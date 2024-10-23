Лунін замінить Куртуа у воротах Реала на Ель Класико

Тібо Куртуа у матчі з "Боруссією". Фото: Reuters/Susana Vera

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зможе вийти на поле вже найближчими вихідними. Його основний конкурент Тібо Куртуа знову отримав травму.

Терміни відновлення Куртуа поки що не відомі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Бельгійський воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа травмував стегно у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Він не зможе тренуватися декілька днів, а отже, у наступному поєдинку місце на полі займе Андрій Лунін.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: Reuters/Susana Vera

На "Ель Класико" без Куртуа

Команда Карло Анчелотті зіткнулася із серйозною кадровою втратою. Основний голкіпер Тібо Куртуа не вийде на поле через чергову травму. У матчі 11 туру Ла-Ліги його замінить українець Андрій Лунін.

Резервний воротар "Реала" нещодавно продовжив контракт із мадридським клубом і відмовився від трансферу до іншої команди. Цього сезону Лунін зіграв лише два поєдинки, в одному з яких не пропустив жодного голу.

Третій матч Луніна в основі стане дуже важливим із погляду результату для "Реала". Мадридці відстають від "Барселони" на три бали у турнірній таблиці. Матч відбудеться у суботу, 26 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно Тібо Куртуа розповів, чому спокійний за результати команди, коли у ворота стає Андрій Лунін.

А півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може змінити клуб уже найближчого літа.