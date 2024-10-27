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Барселона унизила Лунина и Реал, забив четыре безответных мяча

27 октября 2024 00:12
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал уступил Барселоне 0-4 в эль-классико: Лунин стоял в воротах
Лунин не спас от гола Рафиньи. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В одиннадцатом туре чемпионата Испании состоялось эль-классико между "Реалом" и "Барселоной". С первых минут на поле вышел украинский вратарь хозяев Андрей Лунин.

Но украинец не спас "Реал" от разгромного поражения, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом тайме игра была либо на встречных курсах, либо "Барселона" больше держала мяч, а хозяева опасно контратаковали.

За первые 45 минут запомнилось, что Мбаппе постоянно попадал в офсайды, и даже гол забили з этого положения.

Кардинально игра поменялась во втором тайме, когда "Барселона" начала играть острее.

Сперва на 54-й минуте Касадо "божественным" пасом из центра поля вывел Левандовски на ворота "Реала", и он обыграл Лунина.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски. Фото: Reuters

На 56-й минуте последовала подача от Бальде с левого фланга, а оставленный без опеки Милитао Левандовски головой пробил в правый нижний угол ворот.

Затем опасный момент был у ворот Лунина на 66-й минуте. Рафинья с фланга дал пас на свободного Левандовски и тот с четырех метров пробил в штангу.

Через пару минут Роберт с линии вратарской пробил выше ворот. В этой ситуации снова ему почти не мешали защитники.

Разгромным счет стал на 77-й минуте. Рафинья вывел Ямала на свидание с Луниным и Ламин мощно пробил в ближнюю девятку.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски и Ламин Ямал. Фото: Reuters

На 84-й минуте "Барселона" "унизила" мадридцев. Мартинеса дальней передачей вывели на свидание с Луниным, и он перебросил голкипера. Затем гости были ближе к пятому голу, чем хозяева к первому.

"Реал" — "Барселона" — 0:4 

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал, 78, Рафинья, 84 

"Реал": Лунин — Васкес, Милитау, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Беллингем — Винисиус, Мбаппе 

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде — Касадо (Ольмо, 66), Педри (Гави, 88) — Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья — Левандовски 

Предупреждения: Винисиус, Милитау — Касадо, Кунде, Мартинес, Пенья, Гави

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украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Барселона

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