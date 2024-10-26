Артем Довбик рассказал, как у Роми появились прозвища Зверь и Машина

Форвард "Ромы" Артем Довбык. Фото: скриншот

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик летом только перешел из "Жироны", но уже является лидером команды на поле. В раздевалке его также уважают партнеры по команде.

В интервью пресс-службе Серии А Довбик рассказал, как его называют партнеры по команде.

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По словам Довбика, его партнеры по команде называют либо "Зверь", либо "Машина". Артем признался, что эти прозвища появились после того, как одноклубники увидели его работу в тренажерном зале.

"Фамилии" придумали мои партнеры по команде, потому что они видят, как я работаю в тренежерном зале. Все говорят мне Beast или Machine", — сказал Довбик.

Также Довбик рассказал в интервью, что не хочет походить на легенд "Ромы" Габриэля Батистуту, Эдина Джеко или Ромеру Лукаку. Он хочет показывать свой лучший футбол и побеждать.

Довбик в этом сезоне провел за "Рому" 11 матчей, где забил пять голов и совершил один ассист.

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