Довбик забил пенальти за Рому в ворота Динамо в Лиге Европы

Артем Довбик готовится пробить пенальти. Фото: скриншот Megogo

Итальянская "Рома" принимает киевское "Динамо" в третьем туре основного этапа Лиги Европы. Артем Довбик вывел римскую команду вперед в середине первого тайма.

Довбик реализовал пенальти за фол на Бальданци, сообщает портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик после гола. Фото: скриншот Megogo

Как пропустило "Динамо"

Но и ближайший резерв киевской команды справлялся с "Ромой" на выезде большую часть первого тайма. Подопечные Ивана Юрича не создали в атаке такие моменты, которые могли бы принести проблемы украинской команде.

Однако в середине тайма молодой защитник Михавко придержал за футболку Бальданци. Главный судья без промедлений назначил пенальти. Довбик спокойно развел мяч и Нещерета по разным углам ворот. Это первый гол Артема в карьере в ворота "Динамо".

Матч продолжается.

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