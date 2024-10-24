Довбик забив пенальті за Рому у ворота Динамо у Лізі Європи

Довбик забив Динамо перший гол у кар'єрі
Італійська "Рома" приймає київське "Динамо" у третьому турі основного етапу Ліги Європи. Артем Довбик вивів римську команду вперед у середині першого тайму.
Довбик реалізував пенальті за фол на Бальданці, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський виставив на матч із "Ромою" резервний склад. Наставник вирішив поберегти основних гравців, які у вихідні зіграють у чемпіонаті України з "Шахтарем".
Як пропустило "Динамо"
Але й найближчий резерв київської команди справлявся з "Ромою" на виїзді більшу частину першого тайму. Підопічні Івана Юрича не створили в атаці такі моменти, які б могли принести проблеми українській команді.
Проте у середині тайму молодий захисник Міхавко притримав за футболку Бальданці. Головний суддя негайно призначив пенальті. Довбик спокійно розвів м'яч і Нещерета різними кутами воріт. Це перший гол Артема у кар'єрі у ворота "Динамо".
Матч продовжується.
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