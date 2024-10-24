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Довбик забив Динамо перший гол у кар'єрі

24 жовтня 2024 20:19
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик забив пенальті за Рому у ворота Динамо у Лізі Європи
Артем Довбик готується пробити пенальті. Фото: скриншот Megogo
Станіслав Костюк - Редактор

Італійська "Рома" приймає київське "Динамо" у третьому турі основного етапу Ліги Європи. Артем Довбик вивів римську команду вперед у середині першого тайму.

Довбик реалізував пенальті за фол на Бальданці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський виставив на матч із "Ромою" резервний склад. Наставник вирішив поберегти основних гравців, які у вихідні зіграють у чемпіонаті України з "Шахтарем".

Артем Довбик
Артем Довбік після голу. Фото: скриншот Megogo

Як пропустило "Динамо"

Але й найближчий резерв київської команди справлявся з "Ромою" на виїзді більшу частину першого тайму. Підопічні Івана Юрича не створили в атаці такі моменти, які б могли принести проблеми українській команді.

Проте у середині тайму молодий захисник Міхавко притримав за футболку Бальданці. Головний суддя негайно призначив пенальті. Довбик спокійно розвів м'яч і Нещерета різними кутами воріт. Це перший гол Артема у кар'єрі у ворота "Динамо".

Матч продовжується.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" Віктор Циганков зіштовхнувся із проблемами в іспанській "Жироні".

А екскапітан збірної України Анатолій Тимощук зробив несподівану заяву про російський футбол.

Динамо Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) футбол спорт

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