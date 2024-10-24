Довбик забив пенальті за Рому у ворота Динамо у Лізі Європи

Артем Довбик готується пробити пенальті. Фото: скриншот Megogo

Італійська "Рома" приймає київське "Динамо" у третьому турі основного етапу Ліги Європи. Артем Довбик вивів римську команду вперед у середині першого тайму.

Довбик реалізував пенальті за фол на Бальданці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Артем Довбік після голу. Фото: скриншот Megogo

Як пропустило "Динамо"

Але й найближчий резерв київської команди справлявся з "Ромою" на виїзді більшу частину першого тайму. Підопічні Івана Юрича не створили в атаці такі моменти, які б могли принести проблеми українській команді.

Проте у середині тайму молодий захисник Міхавко притримав за футболку Бальданці. Головний суддя негайно призначив пенальті. Довбик спокійно розвів м'яч і Нещерета різними кутами воріт. Це перший гол Артема у кар'єрі у ворота "Динамо".

Матч продовжується.

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